Aggressione lungo Viale Italia, individuati e denunciati gli autori (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sono stati identificati e denunciati gli autori del pestaggio avvenuto in Viale Italia tra la notte di Pasqua e Pasquetta. Tre giovani irpini, di eta? compresa tra i 30 e i 35anni. Sono di Aiello del Sabato e di Serino. Il 28enne rumeno ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per le ferite riportate, riportando una prognosi di dieci giorni. Da un primi riscontri, pare che fossero ubriachi, cosi? come la vittima dell’Aggressione. L’allarme è scattato dopo alcuni automobilisti hanno prestato soccorso. Continuano gli episodi di violenza in città, dopo quelli registrati appena un mese fa con una rissa tra ragazzi avvenuta in de Conciliis che ha visto coinvolto diversi minori. Episodio che è arrivato nonostante la task force messa in campo dalla Prefettura di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sono stati identificati eglidel pestaggio avvenuto intra la notte di Pasqua e Pasquetta. Tre giovani irpini, di eta? compresa tra i 30 e i 35anni. Sono di Aiello del Sabato e di Serino. Il 28enne rumeno ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per le ferite riportate, riportando una prognosi di dieci giorni. Da un primi riscontri, pare che fossero ubriachi, cosi? come la vittima dell’. L’allarme è scattato dopo alcuni automobilisti hanno prestato soccorso. Continuano gli episodi di violenza in città, dopo quelli registrati appena un mese fa con una rissa tra ragazzi avvenuta in de Conciliis che ha visto coinvolto diversi minori. Episodio che è arrivato nonostante la task force messa in campo dalla Prefettura di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federmo : RT @Gianl1974: ??????Da 'prendere Kyiv in 3-4 giorni' a 'la guerra durerà a lungo': in Russia stanno già fermentando umori di protesta a causa… - Brennosenone1 : @ilmessaggeroit Dite all’esperto che quel ragazzo non aveva nessun cane e stava camminando lungo un sentiero! Se or… - gandinirozzi : RT @paoloigna1: Un'aggressione che lascerà a lungo tracce profonde - paoloigna1 : Un'aggressione che lascerà a lungo tracce profonde - Alexand99601996 : RT @UKRinIT: La pace può durare a lungo solo quando è costruita sulle giuste fondamenta della condanna dell’aggressione e la responsabilità… -