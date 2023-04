Aggredito da un orso | il drammatico audio di Antonio alla moglie | Vi amo tutti

(Di martedì 11 aprile 2023) Ha tenuto gelosamente conservati i messaggi di aiuto inviati ai suoi familiari nel giorno in cui ha visto la morte a un millimetro dal suo viso. Poi - dopo la tragica aggressione da parte di un, che ha portatomorte in Trentino...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gigliom57 : RT @sciarella_ma: Andrea Papi, Mauro Corona sul runner sventrato dall'orso: 'Nel mare ci sono gli squali e se ci vai rischi di essere aggre… - Christian200473 : @stanzaselvaggia voglio proprio vedere se ora salta fuori che questo orso era lo stesso che aveva già aggredito mes… - Terremarsicane : Giovane aggredito e ucciso da un orso, Rewilding Apennines: 'Promuovere azioni di coesistenza uomo-orso perché esis… - AmaliaLAbruja : @TERZAWALTER @stanzaselvaggia ah quindi uccidendo l'orso che ha aggredito e ucciso poi non succederà più? poi nessu… - infoitinterno : Parco d'Abruzzo, ecco l'audio che il 33enne aggredito dall'orso ha mandato alla moglie -

... nella Valle di Comino - si è trovato faccia a faccia con un'orsa che lo ha, azzannandolo all'addome. "Antonè, aiuto! MI ha morso un. Forse me la scampo Se no, ti amo! Dà un bacio a ...Tra alcuni giorni dovrebbe arrivare l'esito dell'esame del Dna dell'che mercoledì scorso hae ucciso Andrea Papi mentre stava praticando running nei boschi di Caldes in Val di Sole. Il numero degli orsi bruni presenti in Trentino sono tra 100 e 110 e ...Va detto però che è proprio la presenza dell'ad aver contribuito a creare un'immagine positiva ... non si è detto contrario alla "rimozione" dell'esemplare che hae ucciso il 26enne ...

Esclusiva - Aggredito da orso durante escursione, l'audio shock inviato alla moglie: "Vi amo tutti" (video) FrosinoneToday

Abruzzo – La tragica vicenda avvenuta qualche giorno fa in Trentino ha creato grande sconcerto: un giovane runner Andrea Papi, di 26 anni, è stato aggredito e ucciso da un orso. Il presidente della ...Tra alcuni giorni dovrebbe arrivare l'esito dell'esame del Dna dell'orso che mercoledì scorso ha aggredito e ucciso Andrea Papi mentre stava praticando running nei boschi di Caldes in Val di Sole. Il ...