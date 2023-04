Aggrediti nei pressi di una farmacia: tre feriti (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono nell’ospedale Villa Betania per 3 persone ferite. Da una prima ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima i tre – un 56enne, un 29enne e un 19enne, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine – mentre si trovavano a Corso Umberto I nei pressi della farmacia dove stavano per entrare sarebbero stati accerchiati da un gruppo di cittadini stranieri non meglio precisati che avrebbero tentato di rapinarli. Alla reazione delle vittime gli aggressori, armati di cocci di bottiglia, li avrebbero colpiti in più parti del corpo. Queste le diagnosi: 1) Per il 56enne ‘’ferite da arma bianca della parete addominale “ dimesso con 5 giorni; 2) Per il 29enne ‘’ ferite di parete addominale anteriore, senza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono nell’ospedale Villa Betania per 3 persone ferite. Da una prima ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima i tre – un 56enne, un 29enne e un 19enne, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine – mentre si trovavano a Corso Umberto I neidelladove stavano per entrare sarebbero stati accerchiati da un gruppo di cittadini stranieri non meglio precisati che avrebbero tentato di rapinarli. Alla reazione delle vittime gli aggressori, armati di cocci di bottiglia, li avrebbero colpiti in più parti del corpo. Queste le diagnosi: 1) Per il 56enne ‘’ferite da arma bianca della parete addominale “ dimesso con 5 giorni; 2) Per il 29enne ‘’ ferite di parete addominale anteriore, senza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miss_bambu : @BabiucGeorgel @Gigadesires Nei paesi di montagna hanno case contadine e non ville come le intendi tu. Anzi spesso… - ValdaCastelli : @massimovitturi @LAVonlus @Agenzia_Italia @ProvinciaTrento ok togliamo la battuta su vietnam ma io le chiedo seriam… - MicheleDammicc2 : @stanzaselvaggia Ma è possibile che l’idea di incentivare la procreazione degli orsi diventa un delitto? Quanti nei… - angmaxim : RT @CGzibordi: Rimini, : due 60enni aggrediti e rapinati da un gruppo di giovani - g_nazzareno : RT @PasqPugliese: E poi c'è il governo fascista di #Israele, migliore alleato in Medio Oriente.Per cui quelli a terra non sono #aggrediti n… -