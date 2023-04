Agenzia delle Entrate, non rispondere a questa mail: è una truffa (Di martedì 11 aprile 2023) Negli ultimi tempi sta circolando una falsa mail dell’Agenzia delle Entrate, ecco come riconoscerla e tutelarsi Una mail che occulta tutta una serie di rischi per l’utente sta circolando negli ultimi tempi e si presenta fingendosi l’Agenzia delle Entrate. mail truffa-ilovetrading.itmail di questo tipo negli ultimi tempi stanno circolando parecchio, tra chi si finge enti pubblici come le Poste o l’Agenzia delle Entrate, o istituti di credito come le banche. Sono sempre dietro l’angolo, e per questo è importante essere al corrente il più possibile di come agiscono, in modo da non cadere nella loro trappola. Può sembrare una cosa assurda, ma in realtà, ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 11 aprile 2023) Negli ultimi tempi sta circolando una falsadell’, ecco come riconoscerla e tutelarsi Unache occulta tutta una serie di rischi per l’utente sta circolando negli ultimi tempi e si presenta fingendosi l’-ilovetrading.itdi questo tipo negli ultimi tempi stanno circolando parecchio, tra chi si finge enti pubblici come le Poste o l’, o istituti di credito come le banche. Sono sempre dietro l’angolo, e per questo è importante essere al corrente il più possibile di come agiscono, in modo da non cadere nella loro trappola. Può sembrare una cosa assurda, ma in realtà, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Ucraina ha piazzato oltre 6.000 mine anticarro lungo il confine con la Russia e la Bielorussia per rafforzare le… - Agenzia_Ansa : A Pasqua i Musei Vaticani aprono al pubblico la mostra 'L'amor di Michelagnolo e la fatica insieme. I calchi delle… - Agenzia_Ansa : Complici i tempi di attesa infiniti per la consegna delle auto nuove, il mercato delle auto usate in Italia è lette… - SemperAdamantes : RT @DottFrasier: In un paese che non fosse la repubblica delle banane??ci sarebbero già indagini in corso e relativi avvisi di garanzia. Re… - romanino48 : RT @DottFrasier: In un paese che non fosse la repubblica delle banane??ci sarebbero già indagini in corso e relativi avvisi di garanzia. Re… -