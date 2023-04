Affitti: come funziona la cedolare secca nel 2023? Tutto quello che devi sapere prima di firmare un contratto di locazione (Di martedì 11 aprile 2023) La cedolare secca è una possibilità interessante per i locatori di immobili. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è più o meno conveniente. La cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto in Italia nel 2011, che consente ai proprietari di immobili ad uso abitativo di pagare una tassa sostitutiva dell’imposta sul reddito. In pratica, con la cedolare secca, i proprietari di immobili possono pagare una percentuale fissa sul canone di affitto, senza dover dichiarare il reddito derivante dalla locazione dell’immobile. Scopriamo le novità sulla cedolare secca 2023 – ilovetrading.itLa cedolare secca è un’opzione che può essere scelta dal proprietario dell’immobile, ma ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 11 aprile 2023) Laè una possibilità interessante per i locatori di immobili. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è più o meno conveniente. Laè un regime fiscale opzionale introdotto in Italia nel 2011, che consente ai proprietari di immobili ad uso abitativo di pagare una tassa sostitutiva dell’imposta sul reddito. In pratica, con la, i proprietari di immobili possono pagare una percentuale fissa sul canone di affitto, senza dover dichiarare il reddito derivante dalladell’immobile. Scopriamo le novità sulla– ilovetrading.itLaè un’opzione che può essere scelta dal proprietario dell’immobile, ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... N013Q : @gspazianitesta La mia opinione, in breve, è che dovrebbero essere concesse adeguate garanzie ai proprietari, e sol… - Tacodrillo : @MarioButi1 @AlexBazzaro Vabbè non ci arrivi. L'agriturismo è un impresa e come tale è sottoposta al regime fiscale… - N013Q : @mi_prisco @gspazianitesta Le regole 'strettissime' per l'immobiliare non sono niente in confronto alla regolamenta… - lupiscitelli : @LaSambruna È un problema di difficile soluzione, perché anche calmierare gli affitti (come fa Berlino) alla fine p… - Selflearning27 : @boni_castellane Finiremo come l'Egitto, gli italiani faranno solo sguatteri e camerieri in alberghi di proprieta'… -