Affido e adozioni difficili: giovedì il convegno a Palazzo Paolo V (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si svolgerà giovedì 13 aprile, dalle ore 15,30 a Palazzo Paolo V, il convegno sul tema ‘Affido e adozioni difficili’. Introduzione a cura del dirigente del settore Servizi al Cittadino e coordinatore dell’Ambito B1 Gennaro Santamaria e della coordinatrice assistenti sociali Stefania Vesce. Interverranno la dirigente della Regione Campania Alfonsina Maria Rinaldi e Luigi Ferraro, presidente della Fondazione Giuseppe Ferraro onlus. Le conclusioni saranno affidate all’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola e al sindaco Clemente Mastella. “Presenteremo – spiega l’assessore Coppola – il percorso sperimentale per la promozione di affidamenti e adozioni difficili che vede l’Ambito sociale in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si svolgerà13 aprile, dalle ore 15,30 aV, ilsul tema ‘’. Introduzione a cura del dirigente del settore Servizi al Cittadino e coordinatore dell’Ambito B1 Gennaro Santamaria e della coordinatrice assistenti sociali Stefania Vesce. Interverranno la dirigente della Regione Campania Alfonsina Maria Rinaldi e Luigi Ferraro, presidente della Fondazione Giuseppe Ferraro onlus. Le conclusioni saranno affidate all’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola e al sindaco Clemente Mastella. “Presenteremo – spiega l’assessore Coppola – il percorso sperimentale per la promozione di affidamenti eche vede l’Ambito sociale in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Affido e adozioni difficili: giovedì il convegno a Palazzo Paolo V - - pierfratorrisi : Premesso che il bambino è la prima persona da tutelare SEMPRE, francamente, non comprendo cosa significhi poi “mamm… - pierfratorrisi : Premesso che il bambino è la prima persona da tutelare SEMPRE, francamente, non comprendo cosa significhi “mamma ve… - pierfratorrisi : @repubblica Premesso che il bambino è la prima persona da tutelare SEMPRE, francamente, non comprendo cosa signific… - pierfratorrisi : @Corriere Premesso che il bambino è la prima persona da tutelare SEMPRE, francamente, non comprendo cosa significhi… -