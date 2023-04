Affari Tuoi cambia. Ecco tutte le novità (Di martedì 11 aprile 2023) Affari Tuoi Rai 1 rispolvera in access, al posto di Soliti Ignoti, il mai dimenticato Affari Tuoi, in onda dal 16 aprile con una “nuova gestione“, come la chiama il padrone di casa Amadeus. Il gioco dei pacchi, dopo gli spin-off delle ultime stagioni (Viva gli Sposi! con Carlo Conti e Formato Famiglia con lo stesso Amadeus), torna alle origini e sarà appuntamento fisso ogni sera, ma non mancheranno le novità. Su tutte, quelle simboliche: via il pacco celeste e il telefono con tanto di cornetta dal quale chiamava il Dottore per le offerte. Il primo sarà rinnovato nel colore, che diventa blu elettrico, mentre il secondo – per stare più al passo coi tempi – verrà sostituito con un più moderno smartphone. I pacchi in totale saranno 20, ciascuno assegnato a un rappresentante delle ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 aprile 2023)Rai 1 rispolvera in access, al posto di Soliti Ignoti, il mai dimenticato, in onda dal 16 aprile con una “nuova gestione“, come la chiama il padrone di casa Amadeus. Il gioco dei pacchi, dopo gli spin-off delle ultime stagioni (Viva gli Sposi! con Carlo Conti e Formato Famiglia con lo stesso Amadeus), torna alle origini e sarà appuntamento fisso ogni sera, ma non mancheranno le. Su, quelle simboliche: via il pacco celeste e il telefono con tanto di cornetta dal quale chiamava il Dottore per le offerte. Il primo sarà rinnovato nel colore, che diventa blu elettrico, mentre il secondo – per stare più al passo coi tempi – verrà sostituito con un più moderno smartphone. I pacchi in totale saranno 20, ciascuno assegnato a un rappresentante delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Neyl1Young : @candidoporzus @ardigiorgio Non sono affari tuoi - fabiofabbretti : #AffariTuoi cambia. Ecco tutte le novità - Frances79169957 : @mapdig @Agenzia_Ansa Sono affari suoi perché lui fa beneficenza da sempre con i soldi suoi. Non con i tuoi ?? - just_ilaa_ : @imgiorgiawyse @nonsiiamosoli @Sobiondadentro_ @vibesswithas @dalila_damaro @isolettaperduta tu devi imparare a far… - stemomt : @luca_caputa Naturalmente fingi di non capire. Affari tuoi. Ma lascia stare chi afferma cioè che è la base dell'uma… -