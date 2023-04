Aeroporto di Fiumicino, Manpower seleziona 50 Operatori Unici Aeroportuali (Di martedì 11 aprile 2023) Fiumicino – L’Italia si conferma anche per il 2023 tra le mete più amate dai turisti italiani ma soprattutto stranieri. Secondo le previsioni dell’istituto Demoskopika, si potrebbero registrare quasi 127 milioni di arrivi, 61 milioni dei quali dall’estero. Dati che rendono il settore del turismo uno dei comparti strategici del Paese capace di offrire importanti opportunità a chi è in cerca di occupazione. Il comparto, infatti, registra da tempo uno strutturale bisogno di lavoratori: secondo le stime Anpal-Unionecamere per il trimestre febbraio-aprile 2023, infatti, sono attese circa 210mila assunzioni per questo settore, ma i lavoratori sono di difficile reperimento. Complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà nel trovare le figure professionali ricercate nel 34% dei casi. “Come Manpower lavoriamo ogni giorno per favorire l’incontro tra ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 aprile 2023)– L’Italia si conferma anche per il 2023 tra le mete più amate dai turisti italiani ma soprattutto stranieri. Secondo le previsioni dell’istituto Demoskopika, si potrebbero registrare quasi 127 milioni di arrivi, 61 milioni dei quali dall’estero. Dati che rendono il settore del turismo uno dei comparti strategici del Paese capace di offrire importanti opportunità a chi è in cerca di occupazione. Il comparto, infatti, registra da tempo uno strutturale bisogno di lavoratori: secondo le stime Anpal-Unionecamere per il trimestre febbraio-aprile 2023, infatti, sono attese circa 210mila assunzioni per questo settore, ma i lavoratori sono di difficile reperimento. Complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà nel trovare le figure professionali ricercate nel 34% dei casi. “Comelavoriamo ogni giorno per favorire l’incontro tra ...

