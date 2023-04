Aereo con salma Parini atterrato a Ciampino: accolto da Mattarella (Di martedì 11 aprile 2023) L'Aereo con la salma di Alessandro Parini, il giovane avvocato rimasto ucciso in un attentato a Tel Aviv, è atterrato all'aeroporto di Ciampino, a Roma, pochi minuti prima delle 15. Ad accogliere il feretro, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar. Davanti al feretro di Parini si sono uniti in un momento di preghiera i familiari più stretti. Anche il Capo dello Stato ha reso omaggio all'avvocato romano.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/04/Mattarella-ha-accolto-a-Ciampino-la-salma-di-Alessandro-Parini 20230411 ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 aprile 2023) L'con ladi Alessandro, il giovane avvocato rimasto ucciso in un attentato a Tel Aviv, èall'aeroporto di, a Roma, pochi minuti prima delle 15. Ad accogliere il feretro, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar. Davanti al feretro disi sono uniti in un momento di preghiera i familiari più stretti. Anche il Capo dello Stato ha reso omaggio all'avvocato romano.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/04/-ha--a--la--di-Alessandro-20230411 ...

