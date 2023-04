Accoltellato alla schiena per un monopattino: denunciato minorenne straniero (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr — Un ragazzino di 17 anni è stato aggredito nella notte tra domenica e lunedì in via di Villamagna, da un coetaneo che lo ha ferito con un coltello nel tentativo di portargli via il suo monopattino elettrico. L’autore del gesto, un giovane di origine albanese ospitato in un centro di accoglienza per minori della zona, è stato rintracciato successivamente e denunciato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata avvicinata e minacciata con un coltello. quando ha reagito il rapinatore lo ha ferito a un braccio con la lama. Tra i due è nata una colluttazione, nel corso della quale la vittima è stata accoltellata anche alla schiena. Poi la colluttazione e il secondo colpo, mentre l’aggredito – un cittadino nordafricano, anch’egli di 17 anni – tentava di difendersi come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr — Un ragazzino di 17 anni è stato aggredito nella notte tra domenica e lunedì in via di Villamagna, da un coetaneo che lo ha ferito con un coltello nel tentativo di portargli via il suoelettrico. L’autore del gesto, un giovane di origine albanese ospitato in un centro di accoglienza per minori della zona, è stato rintracciato successivamente epolizia. Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata avvicinata e minacciata con un coltello. quando ha reagito il rapinatore lo ha ferito a un braccio con la lama. Tra i due è nata una colluttazione, nel corso della quale la vittima è stata accoltellata anche. Poi la colluttazione e il secondo colpo, mentre l’aggredito – un cittadino nordafricano, anch’egli di 17 anni – tentava di difendersi come ...

