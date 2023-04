Acceso litigio tra Paredes e Allegri: l’argentino infuriato per lo scarso minutaggio (Gazzetta) (Di martedì 11 aprile 2023) La Pasquetta della Juventus è trascorsa all’insegna della tensione per una lite tra Paredes e Allegri. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. l’argentino ha rinfacciato al tecnico lo scarso minutaggio degli ultimi due mesi (1.086 minuti in totale, appena 170’ da febbraio) e di essere finito in coda alle gerarchie del centrocampo. La lite tra i due è avvenuta in campo, dopo l’allenamento aperto al pubblico. La Gazzetta scrive: “Il centrocampista argentino, apparso nervosetto già durante la partitella del mattino (vedi entrata su Szczesny), a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi tra gli ultimi, con un passo spedito e tutt’altro che sorridente in volto, precedendo di qualche metro Massimiliano Allegri. Quello che l’ex Paris Saint Germain e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) La Pasquetta della Juventus è trascorsa all’insegna della tensione per una lite tra. Ne scrive ladello Sport.ha rinfacciato al tecnico lodegli ultimi due mesi (1.086 minuti in totale, appena 170’ da febbraio) e di essere finito in coda alle gerarchie del centrocampo. La lite tra i due è avvenuta in campo, dopo l’allenamento aperto al pubblico. Lascrive: “Il centrocampista argentino, apparso nervosetto già durante la partitella del mattino (vedi entrata su Szczesny), a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi tra gli ultimi, con un passo spedito e tutt’altro che sorridente in volto, precedendo di qualche metro Massimiliano. Quello che l’ex Paris Saint Germain e ...

