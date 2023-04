Abodi: "Così cambio Sport e Salute, ma vedo troppe persone agitate" (Di martedì 11 aprile 2023) “Vorrei sgomberare il campo da qualche equivoco”. Siamo qui per questo, ministro Andrea Abodi. “Qualcuno pensa più alla propria esposizione esterna che allo Sport. Addirittura c’è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) “Vorrei sgomberare il campo da qualche equivoco”. Siamo qui per questo, ministro Andrea. “Qualcuno pensa più alla propria esposizione esterna che allo. Addirittura c’è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvano14133192 : RT @thecanadian66: “Caro” ministro Abodi, come mai si sofferma così decisamente sul “fatto Lukaku” e generalizza più superficialmente il re… - MolestaProposta : RT @thecanadian66: “Caro” ministro Abodi, come mai si sofferma così decisamente sul “fatto Lukaku” e generalizza più superficialmente il re… - gianmancho1 : RT @thecanadian66: “Caro” ministro Abodi, come mai si sofferma così decisamente sul “fatto Lukaku” e generalizza più superficialmente il re… - DAVIDE8231460 : RT @thecanadian66: “Caro” ministro Abodi, come mai si sofferma così decisamente sul “fatto Lukaku” e generalizza più superficialmente il re… - Aquila6811 : RT @CorSport: ?? Forza #Lukaku: l’#Inter lo lancia ?? Il #Milan sfida l’#Empoli ????? Così il giudice: #Juve-#Napoli a porte chiuse ?? #Spa… -