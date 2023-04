Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Il ministro dello Sport Andrea #Abodi: «Così cambio Sport e Salute. Vedo intorno a me molte persone che si agitano»… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Abodi: «Cambio Sport e Salute. Troppa gente agitata»: «Qualcuno pensa più alla propria esposiz… - simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Il ministro dello Sport Andrea Abodi alle prese con il cda di Sport e Salute, società-cassaforte: “Farò la sintesi miglior… - TizianoPesce : Abodi: 'Così cambio Sport e Salute, ma vedo troppe persone agitate' - RobertoGrassi : RT @uzapelloni: Il futuro di Sport e Salute. Parla @andreaabodi con @simocanettieri -

... gli attuali vertici "Vedo intorno a me " riprendecontattato mentre si trova in un campo di ... nonostante ile l'allargamento. Da non credere. E comunque qualcosa cambierà, vedrete. A ..., scelto personalmente da Giorgia Meloni per fare il ministro, si definisce da sempre un ... nonostante ile l'allargamento. Da non credere. E comunque qualcosa cambierà, vedrete. A partire ..., scelto personalmente da Giorgia Meloni per fare il ministro, si definisce da sempre un tecnico, di destra, ma un tecnico. Per via del suo passato da manager, per ultimo al Credito sportivo. ...

Sport: Abodi, 'così cambio Sport e Salute ma vedo troppe persone ... Il Dubbio

Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - “Vorrei sgomberare il campo da qualche equivoco. Qualcuno pensa più alla propria esposizione esterna che allo sport. Addirittura c’è chi mette in mezzo, senza motivo e sb ...Il ministro dello Sport alle prese con il cda di Sport e Salute, società-cassaforte: "Troppe pressioni, voglio essere autonomo. Ma prima ne parlerò con Meloni" ...