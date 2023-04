Abbattere l’orso assassino è legittima difesa

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 aprile 2023) A quelli che “mi dispiace moltissimo, mava salvaguardato” occorre dire due cosette. Semplici semplici. La prima riguarda il principio di priorità: in un mondo normale, in cui evidentemente non viviamo più, la società mette al primo posto la salvaguardia dell’uomo e poi quella degli animali, selvatici e non. Lo dico da amante della natura. La seconda invece attiene al doppiopesismo di certi difensori d’ufficio delche ha brutalmente assassinato un povero runner colpevole solo di correre nel bosco vicino a casa sua: gli stessi che oggi si schierano con la bestia, infatti, si sono battuti in passato contro il principio della, sostenendo che uccidere un bandito che ti minaccia dentro casa altro non sarebbe che il “via libera al Far West”. Tradotto: se un uomo accoppa un altro uomo per ...