(Di martedì 11 aprile 2023)insulla piattaforma. L’evento, che si terrà a Monterrey (Messico) il prossimo 16, vedrà coinvolti anche Rich Swann, Hijo del Vikingo, Alberto El Patron e molti altri. Gli altri due show sonorispettivamente per il 15 luglio (a Tijuana) e per il 12 agosto (nella capitale, Città del Messico) e anche loro avranno la copertura del celebre servizio streaming dedicato agli sport da combattimento. BREAKING: #will stream LIVE on #.Grab the bundle set and SAVE!April 16July 15August 12It all starts this Sunday pic.twitter.com/YFyJTLsnOE—(@TV) April 10, 2023 AAA Mega Championship: Hijo del Vikingo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AAA: Triplemania XXXI andrà in onda su Fite il 16 aprile, annunciati cinque match -

AAA: Triplemania XXXI andrà in onda su Fite il 16 aprile, annunciati cinque match Zona Wrestling

El Hijo Del Vikingo defending the Mega championship against Komander, Swerve Strickland & Rich Swann Sign us up. You can check out the full card for Sun., April 16 on FITE right here.Lucha Libre AAA Worldwide will deliver a star-studded show with AAA TripleMania XXXI on April 16. The event will be held in Monterrey, and AAA will also hold TripleMania shows on July 15 (Tijuana) and ...