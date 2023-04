A Torino la sinistra impone agli italiani di dare del “lei” a tutti i migranti. “Altrimenti siete razzisti” (Di martedì 11 aprile 2023) Dalle pagine dell’ultimo numero del “Venerdì” di Repubblica emerge l’ultima “pippa mentale” della sinistra sul fronte dell’immigrazione. Nel “Piano locale per la prevenzione e il contrasto del razzismo e dei crimini d’odio”, che a sua volta si inserisce nel progetto Super (Sostenere la lotta quotidiana contro il razzismo), che dal 2020 unisce Torino a Bologna e Reggio Emilia, c’è un comma che impone di “dare del lei” a tutti i migranti” se si dà del lei ai propri connazionali. A Torino la sinistra impone il “lei” per tutti i migranti Accade nel Comune di Torino, fresco di decalogo anti-razzista per i suoi dipendenti. Per intenderci, se un comunale italiano dà del tu a un amico ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Dalle pagine dell’ultimo numero del “Venerdì” di Repubblica emerge l’ultima “pippa mentale” dellasul fronte dell’immigrazione. Nel “Piano locale per la prevenzione e il contrasto del razzismo e dei crimini d’odio”, che a sua volta si inserisce nel progetto Super (Sostenere la lotta quotidiana contro il razzismo), che dal 2020 uniscea Bologna e Reggio Emilia, c’è un comma chedi “del lei” a” se si dà del lei ai propri connazionali. Alail “lei” perAccade nel Comune di, fresco di decalogo anti-razzista per i suoi dipendenti. Per intenderci, se un comunale italiano dà del tu a un amico ...

