A Roma il workshop Divisione Calcio Femminile-UEFA sul valore e le prospettive della Serie A Femminile

Una giornata di confronto e condivisione di strategie e piani di sviluppo per il futuro. Questi gli obiettivi del workshop che si è svolto a Roma e che ha visto protagonista la Divisione Calcio Femminile della FIGC, i dieci club della Serie A TIM e la UEFA, rappresentata da Dan Whymark, Women's Football Development Coordinator. Tra i principali temi trattati, gli investimenti nel Calcio Femminile, la discussione e la comprensione dell'attuale panorama della DCF e delle squadre di Calcio Femminile in Italia, il confronto su una visione per il futuro della Serie A Femminile.

