A ottobre ritorna a Napoli il ‘Pianeta Mare Film Festival’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– “Dopo il successo della prima edizione consolidare a, nella città in cui sono nati il cinema e la moderna biologia marina, un prestigioso festival cinematografico internazionale dedicato alè un grande passo per sostenere l’Italia verso una transizione ecologica innanzitutto culturale”. Così Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn, annuncia il ‘bis’ delFestival Internazionale Pianetadiche quest’anno si svolgerà dal 4 all’8. Un programma anche stavolta con una formula itinerante che coinvolge il cinema 0 nel centro storico, il Museo Darwin-Dohrn in Villa Comunale sul lungo, i saloni della Città della Scienza sul Golfo di Bagnoli e conta alcune proiezioni speciali ...