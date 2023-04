Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : #Tennis, a #Montecarlo avanti #Sonego (annulla 4 match point) e #Nardi ?????? - zazoomblog : LIVE Sonego-Humbert 2-3 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il francese è avanti senza break nel primo set - #Sonego-Hu… - LV26KS : Avanti così ????Ora tabellone difficile a Montecarlo ma avanti tutta. - PressReview99 : Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: avanti Schwartzman e De Minaur - Sky Sport - FlaviaCorda : RT @paoloigna1: Piccoli passi in avanti verso un recupero molto atteso #Berrettini -

Diventano cinque gli italiani al secondo turno del Masters 1000 die certamente ce ne sarà uno al terzo. Sì, perché Lorenzo Musetti e Luca Nardi domani ... che si porta5 - 4. L'...Avanza anche Luca Nardi A: il 19enne pesarese, alla seconda presenza in un 1000, vince il suo primo match in un Masters grazie al 7 - 5, 7 - 5 rifilato al monegasco Vacherot, n°350 del ...il giovane azzurro classe '03 si impone con un duplice 7 - 5 sulla wild card Valentin ... La striscia diventa di tre games consecutivi per il monegasco, che si porta5 - 4. L'azzurro ...

Tennis: Montecarlo; avanti Berrettini, battuto americano Cressy Agenzia ANSA

Roma, 11 apr. (askanews) – Lorenzo Sonego super a Montecarlo. Il 27enne torinese (n.45 del ranking) è stato autore di una rimonta incredibile e dopo quasi tre ore di lotta feroce sulla terra del ...Tennis, il diciannovenne pesarese Luca Nardi al secondo turno del Master 1000 di Montecarlo. Vinto col monegasco ventiquattrenne ... ma mai era andato così in avanti in un torneo di tale lignaggio. Al ...