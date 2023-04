A Montecarlo avanti Musetti | derby con Nardi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : Cinque azzurri del tennis avanti al torneo di Montecarlo - Gazzetta_it : #Musetti e #Nardi completano il tris azzurro: sarà derby al prossimo turno #Montecarlo - infoitsport : A Montecarlo avanti Sonego (annulla 4 match point) e Nardi - askanews_ita : #Tennis, a #Montecarlo avanti #Sonego (annulla 4 match point) e #Nardi ?????? - zazoomblog : LIVE Sonego-Humbert 2-3 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il francese è avanti senza break nel primo set - #Sonego-Hu… -

Sarà derby italiano nel secondo turno del "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del ...Diventano cinque gli italiani al secondo turno del Masters 1000 die certamente ce ne sarà uno al terzo. Sì, perché Lorenzo Musetti e Luca Nardi domani ... che si porta5 - 4. L'...Avanza anche Luca Nardi A: il 19enne pesarese, alla seconda presenza in un 1000, vince il suo primo match in un Masters grazie al 7 - 5, 7 - 5 rifilato al monegasco Vacherot, n°350 del ...

Tennis: Montecarlo; avanti Berrettini, battuto americano Cressy Agenzia ANSA

Di qui in avanti il match smette di fatto di esistere ... Segnali confortanti sia in chiave immediata che per un eventuale futuro, e a Montecarlo le vittorie servono anche per questioni di punti.Roma, 11 apr. (askanews) – Lorenzo Sonego super a Montecarlo. Il 27enne torinese (n.45 del ranking) è stato autore di una rimonta incredibile e dopo quasi tre ore di lotta feroce sulla terra del ...