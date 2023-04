A Matera set blindatissimo per la terza stagione con Vanessa Scalera star (Di martedì 11 aprile 2023) Mentre su Rai 1 proseguono le repliche di Imma Tataranni 2 alle 21.30 di ogni martedì, oggi compreso con l’episodio Dai sassi alle stelle – la produzione della serie è già al lavoro con Imma Tataranni 3. Da qualche settimana Vanessa Scalera e il resto del cast sono impegnati sul set per girare le nuove puntate. Vanessa Scalera: le foto dell’attrice che con “Imma Tataranni” ha fatto boom guarda le foto Leggi anche › Sì, rivedere le repliche di “Imma Tataranni 2” è ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 aprile 2023) Mentre su Rai 1 proseguono le repliche di Imma Tataranni 2 alle 21.30 di ogni martedì, oggi compreso con l’episodio Dai sassi alle stelle – la produzione della serie è già al lavoro con Imma Tataranni 3. Da qualche settimanae il resto del cast sono impegnati sul set per girare le nuove puntate.: le foto dell’attrice che con “Imma Tataranni” ha fatto boom guarda le foto Leggi anche › Sì, rivedere le repliche di “Imma Tataranni 2” è ...

Come set per le riprese infatti Mel Gibson scelse Matera (come fece Pasolini per Vangelo secondo Matteo del 1964) e Craco, paesino fantasma nella provincia lucana. Gianni Morandi incantato dalla Basilicata: «Matera, sei meravigliosa» Wow, che bella è la vita». Durante i giorni trascorsi a Matera ha scoperto posti straordinari, ma ha anche avuto momenti impegnativi perché ha lavorato sul set di «Imma Tataranni - Sostituto ... Fra le città italiane preferite dai turisti stranieri, al primo posto c'è Matera. La città dei Sassi, capitale europea della cultura 2019, tra le più antiche e suggestive del mondo, è risultata, secondo...