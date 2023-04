"A Linate, in una saletta riservata...": Bonino, clamoroso aneddoto su Berlusconi | Video (Di martedì 11 aprile 2023) Nei giorni del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele, le cui condizioni appaiono in lieve miglioramento, la figura del Cavaliere riempie il dibattito televisivo. Non fa eccezione Tagadà, il programma del pomeriggio in onda su La7, dove ospite in collegamento c'è Emma Bonino, la quale si spende in alcuni aneddoti curiosi sul leader di Forza Italia. "Le sembrerà strano, ma io non ho mai incontrato Silvio Berlusconi. Se non una volta, ero già commissaria europea: mi invitò credo all'aeroporto di Linate in una saletta riservata", rivela Emma Bonino. E ancora, la storica radicale aggiunge: "Le sembrerà strano ma i rapporti politici con Berlusconi e Forza Italia fino al 1996, poi si è rotta ogni tipo di alleanza, li teneva più Pannella, non io, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Nei giorni del ricovero di Silvioal San Raffaele, le cui condizioni appaiono in lieve miglioramento, la figura del Cavaliere riempie il dibattito televisivo. Non fa eccezione Tagadà, il programma del pomeriggio in onda su La7, dove ospite in collegamento c'è Emma, la quale si spende in alcuni aneddoti curiosi sul leader di Forza Italia. "Le sembrerà strano, ma io non ho mai incontrato Silvio. Se non una volta, ero già commissaria europea: mi invitò credo all'aeroporto diin una", rivela Emma. E ancora, la storica radicale aggiunge: "Le sembrerà strano ma i rapporti politici cone Forza Italia fino al 1996, poi si è rotta ogni tipo di alleanza, li teneva più Pannella, non io, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... perezcasadomanu : @temakinho ho un problema con una ricevuta sbagliata di Temakinho Linate. Sono già 2 settimane che provo a telefona… - mauriziospagna : @MarcoFattorini Sono i migliori al mondo i tecnici iraniani....vanno a ruba. Anche a Linate ne abbiamo una ventina - cassius429 : @diceNiNi E quanto costava un volo linate Palermo o semplicemente una telefonata nord/sud - _aid_85_ : RT @jetdeiricchi: Leonardo Del Vecchio non è più fra noi, ma il suo jet sta benissimo Tant'è che viaggia da Linate a Malpensa per risparmi… - domanidove : L'inizio del 2023 ?? ha portato una buona notizia per chi ama #viaggiare in #aereo ??: grazie ai progressi tecnologi… -