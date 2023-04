A Fiumicino asili nido aperti anche a luglio | come fare domanda

(Di martedì 11 aprile 2023)– “Con l’obiettivo primario di rispondere alle esigenze dei genitori impegnati in attività lavorative nei mesi estivi e per garantire ai piccoli studenti, dai 12 mesi ai 3 anni, uno spazio di socializzazione ed accudimento, fondamentale in tale fascia d’età,quest’anno è prevista l’apertura estiva dei nidi, nel mese di, dal 3 al 28, presso le sei strutture comunali: L’Isola che non c’è, Delfino Curioso, Anatroccolo, Girasole, Allegro Ranocchio e Pagliaccetto“. Ad annunciarlo è l’assessore alla Scuola del Comune di, Paolo Calicchio, che aggiunge: “La, riservata a coloro che già frequentano le strutture educative, dovrà pervenire dalle ore 10.00 di martedì 11 aprile alle ore 13.00 di venerdì 21 aprile, tramite la compilazione del form presente sul sito ...

È online l'avviso pubblico per l'iscrizione agli asili nido comunali per l'anno 2023/2024, destinato alle bambine e ai bambini di età compresa tra i ... genitori deve lavorare nel Comune di Fiumicino

