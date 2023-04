"A chi devo tutto". Giuseppe Brindisi svela gli esordi in tv (Di martedì 11 aprile 2023) "devo tutto a Zeman, grazie a lui il mio esordio in tv": Giuseppe Brindisi, giornalista e anchorman di Rete4, svela un aneddoto legato al suo passato. "Ero giovanissimo, seguivo il Foggia dei miracoli di Zeman e, grazie al calcio, ho esordito in tv", dice in radiovisione su RTL 102.5. Un salto indietro nel tempo. Un salto lunghissimo molti anni che lo riporta agli esordi, quando era un giornalista alle prime armi. Sognava l'arrivo in tv (nelle grandi Reti) e in quegli anni, Novanta, il Foggia dei miracoli di Zeman faceva sognare i tifosi. Da una parte il grande calcio giocato con Signori, Baiano, Rambaudi, dall'altra il sogno di un ragazzo barese che sognava di fare il giornalista. Oggi Giuseppe Brindisi ha coronato ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) "a Zeman, grazie a lui il mioo in tv":, giornalista e anchorman di Rete4,un aneddoto legato al suo passato. "Ero giovanissimo, seguivo il Foggia dei miracoli di Zeman e, grazie al calcio, hoto in tv", dice in radiovisione su RTL 102.5. Un salto indietro nel tempo. Un salto lunghissimo molti anni che lo riporta agli, quando era un giornalista alle prime armi. Sognava l'arrivo in tv (nelle grandi Reti) e in quegli anni, Novanta, il Foggia dei miracoli di Zeman faceva sognare i tifosi. Da una parte il grande calcio giocato con Signori, Baiano, Rambaudi, dall'altra il sogno di un ragazzo barese che sognava di fare il giornalista. Oggiha coronato ...

