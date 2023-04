“A casa tutti bene – La serie” | per la prima volta in chiaro

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 aprile 2023) In onda su TV8 Sbarca, su TV8, “A– La”, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Lo show, per lain, da domani, 12 aprile, ogni mercoledì, alle ore 21.30. Presentata in antealla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso, laè prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group. “A– La” è un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. La sigla della ...