“A casa al più presto”, umore alto per Berlusconi. La svolta sulla salute (Di martedì 11 aprile 2023) Un'altra notte trascorsa «tranquilla» per Silvio Berlusconi che da mercoledì scorso si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da anni. A farlo sapere sono fonti dell'ospedale, che precisano che per il momento non sono previsti bollettini medici di aggiornamento sulle condizioni di salute dell'ex premier. Ieri, invece, i medici responsabili della sua terapia, il primario di Rianimazione Alberto Zangrillo e l'omologo di Ematologia Fabio Ciceri, avevano firmato una nota congiunta - la prima incoraggiante da sette giorni a questa parte - con cui informavano ufficialmente che «nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) Un'altra notte trascorsa «tranquilla» per Silvioche da mercoledì scorso si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da anni. A farlo sapere sono fonti dell'ospedale, che precisano che per il momento non sono previsti bollettini medici di aggiornamento sulle condizioni didell'ex premier. Ieri, invece, i medici responsabili della sua terapia, il primario di Rianimazione Alberto Zangrillo e l'omologo di Ematologia Fabio Ciceri, avevano firmato una nota congiunta - la prima incoraggiante da sette giorni a questa parte - con cui informavano ufficialmente che «nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, ...

