A Capaccio Paestum la conferenza nazionale della CIM (Di martedì 11 aprile 2023) La CIM, Confederazione Italiani nel Mondo, fa tappa in provincia di Salerno e sceglie Capaccio Paestum per lo svolgimento della sua conferenza nazionale d’Italia. Si terrà presso il Mec Paestum Hotel, giovedì 13 aprile a partire dalle ore 10.00, l’incontro dal tema “Gli italiani nel mondo e la democrazia digitale”. Ad avviare i lavori sarà il sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. Introdurrà e presiederà Angelo Sollazzo, presidente CIM, mentre la relazione generale sarà a cura di Federico Conte, vice presidente CIM. Diversi gli interventi in programma, a iniziare da quello di Edmondo Cirielli, vice ministro degli Esteri. La CIM è la più grande organizzazione degli italiani all’estero, ... Leggi su zon (Di martedì 11 aprile 2023) La CIM, Confederazione Italiani nel Mondo, fa tappa in provincia di Salerno e sceglieper lo svolgimentosuad’Italia. Si terrà presso il MecHotel, giovedì 13 aprile a partire dalle ore 10.00, l’incontro dal tema “Gli italiani nel mondo e la democrazia digitale”. Ad avviare i lavori sarà il sindaco die presidenteProvincia di Salerno, Franco Alfieri. Introdurrà e presiederà Angelo Sollazzo, presidente CIM, mentre la relazione generale sarà a cura di Federico Conte, vice presidente CIM. Diversi gli interventi in programma, a iniziare da quello di Edmondo Cirielli, vice ministro degli Esteri. La CIM è la più grande organizzazione degli italiani all’estero, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inforcampania : SALERNO - “GLI ITALIANI NEL MONDO E LA DEMOCRAZIA DIGITALE', A CAPACCIO PAESTUM LA CONFERENZA NAZIONALE DELLA CIM… - InfoCilentoWeb : LA RICERCA: Capaccio #Paestum nella top30 delle località italiane - InfoCilentoWeb : Un'altra grande opera per il territorio di #CapaccioPaestum ?? - salernotoday : Incidente a Capaccio, auto sbanda e si schianta contro un palo: ferita una 22enne - Farro4Luca : @zdizoro @makkox @SalernoSal abito in fascistonia- QUA A CAPACCIO-paestum- non c’è più il giornale da 3 anni- qua s… -