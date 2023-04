A Bergamo si va in «Tilt» | emozioni a non finire con il nuovo spettacolo de Le Cirque Top Performers

Un grande spavento di prima mattina . A Ponte Nossa, comune della Val Seriana in provincia di, un tamponamento tra più veicoli ha mandato il traffico in. L' incidente , tra almeno tre auto coinvolte, è avvenuto martedì 28 marzo intorno alle 7:15. Ci sarebbero 5 feriti. La dinamica ...Nell'undicesima di ritorno Milano vince a Novara. Chieri battendosi prende il quarto posto in solitaria. Busto vince con Casalmaggiore Novara - Milano 1 - 3 (...la ricezione di nuovo in, ...La vicenda del cantiere sull'Asse interurbano, in zona Grumellina, che ormai da giorni ha peggiorato il traffico dentro e intorno alla città diper la posa di alcune barriere fonoassorbenti , ha ovviamente scatenato le lamentele dei cittadini e degli automobilisti e ha portato anche a un'interrogazione in Consiglio comunale, ...

A Bergamo si va in «Tilt»: emozioni a non finire con il nuovo ...

L’eccellenza delle arti circensi contemporanee sbarca al Creberg Teatro di Bergamo dove questo weekend si potrà vivere un’altalena di emozioni e andare letteralmente in «Tilt», proprio come il nome ...Bergamo. Arriveranno tra poche settimane e per la prima volta a Bergamo, gli artisti della compagnia Le Cirque Top Performers per presentare il nuovo spettacolo di successo TILT. Per il pubblico l’app ...