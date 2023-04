A 75 anni Roy Hodgson fa ancora centro. E non chiamatelo 'vecchietto' (Di martedì 11 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roy_Ven : RT @JU29ROTEAM: Questi i documenti che proverebbero l'assenza di Ceferin nel board del club di Lubiana negli anni necessari per rispondere… - Roy_Ven : RT @janavel7: Giorgetti, cioè la Lega, cioè il governo, annuncia che saranno tagliate le pensioni di 10 miliardi in 5 anni. Se Lega, Melon… - SFalax : @calcioinglese Non è un allenatore qualsiasi, non è il più anziano … lui è semplicemente Roy Hodgson. 75 anni suona… - anaid1958 : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO?????? Laura ? 3336714506 ??'Ci sono sguardi che ti penetrano nell’anima e ti fanno perdere il sonno'ROY 14 anni è… - PaolaLocca : @SalvOasi Io ricordo i Roy Rogers con le cerniere alle tasche li adoravo... avevo 11 anni cazzarola ?????? -