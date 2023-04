70 anni fa l’omicidio (irrisolto) di Wilma Montesi: la sua storia ha fatto tremare un ministro, vertici della Dc, un marchese, attrici e persino un principe (Di martedì 11 aprile 2023) È il 10 aprile del ‘53. È già calato il buio da un’ora, sul bagnasciuga della spiaggia di Torvaianica c’è una ragazza, il suo corpo è riverso, sospinto dal mare. È in parte svestita, non ha le scarpe, né la gonna e le manca un reggicalze, il sinistro. Da lì a poche ore Fortunato Bettini, manovale del posto, si imbatterà in quel macabro ritrovamento. Poche ore prima, il pianista e compositore Piero Piccioni percorreva insieme all’attrice Alida Valli la tratta Amalfi-Roma. I loro destini, per quanto distanti, si incroceranno, innescando il primo grande scandalo della storia repubblicana italiana. Esattamente 70 anni ci dividono dalla tragica fine di Wilma Montesi. La sua storia ha fatto traballare equilibri nazionali importanti tirando in ballo: un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) È il 10 aprile del ‘53. È già calato il buio da un’ora, sul bagnasciugaspiaggia di Torvaianica c’è una ragazza, il suo corpo è riverso, sospinto dal mare. È in parte svestita, non ha le scarpe, né la gonna e le manca un reggicalze, il sinistro. Da lì a poche ore Fortunato Bettini, manovale del posto, si imbatterà in quel macabro ritrovamento. Poche ore prima, il pianista e compositore Piero Piccioni percorreva insieme all’attrice Alida Valli la tratta Amalfi-Roma. I loro destini, per quanto distanti, si incroceranno, innescando il primo grande scandalorepubblicana italiana. Esattamente 70ci dividono dalla tragica fine di. La suahatraballare equilibri nazionali importanti tirando in ballo: un ...

