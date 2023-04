365 giorni con Maria: 11 aprile. L’apparizione molto vicina a noi di cui si parla poco (Di martedì 11 aprile 2023) Un’apparizione che, possiamo definire, molto vicina a noi, sia dal punto di vista temporale che territoriale. E’ accaduta in Piemonte, in un parco pubblico. Lì la Vergine, con il suo bagliore di luce, si presenta e si manifesta, nei pressi di un albero. Un bagliore, una luce forte e poi Lei. Ma ancora poco si L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 11 aprile 2023) Un’apparizione che, possiamo definire,a noi, sia dal punto di vista temporale che territoriale. E’ accaduta in Piemonte, in un parco pubblico. Lì la Vergine, con il suo bagliore di luce, si presenta e si manifesta, nei pressi di un albero. Un bagliore, una luce forte e poi Lei. Ma ancorasi L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La Giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo non è una semplice ricorrenza, bensì l’appello ad un impegno… - ClaudiaToni : RT @maolindas: 'C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi...'(A.Merini) I miei ga… - dannatamentLele : @MareMonreve Qui bisognerebbe aprire un concorso di 365 giorni ?????? - GINA32451015 : RT @maolindas: 'C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi...'(A.Merini) I miei ga… - LuciaTassan : RT @maolindas: 'C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi...'(A.Merini) I miei ga… -

I castelli di Trani, Bari e Castel del Monte sul podio dei luoghi più visitati a Pasqua A distanza di 365 giorni, raddoppiano i numeri nel Castello di Trani che in tre giorni va oltre i 600 ingressi: un trend probabilmente trainato anche dalla mostra "#Fuorilarte - La collezione della ... Grandi numeri per i musei pugliesi nel lungo fine settimana di Pasqua A distanza di 365 giorni, raddoppiano i numeri nel Castello di Trani che in tre giorni va oltre i 600 ingressi: un trend probabilmente trainato anche dalla mostra "#Fuorilarte - La collezione della ... I 10 migliori libri su Sant'Antonio da Padova Sant'Antonio di Padova Vita di sant'Antonio 365 giorni con sant'Antonio di Padova Sant'Antonio di Padova La Vita Di Sant Antonio Di Padova... Sant'Antonio di Padova. La dolcezza di avere Gesù tra le ... A distanza di, raddoppiano i numeri nel Castello di Trani che in treva oltre i 600 ingressi: un trend probabilmente trainato anche dalla mostra "#Fuorilarte - La collezione della ...A distanza di, raddoppiano i numeri nel Castello di Trani che in treva oltre i 600 ingressi: un trend probabilmente trainato anche dalla mostra "#Fuorilarte - La collezione della ...Sant'Antonio di Padova Vita di sant'Antoniocon sant'Antonio di Padova Sant'Antonio di Padova La Vita Di Sant Antonio Di Padova... Sant'Antonio di Padova. La dolcezza di avere Gesù tra le ... Il Trentino e le “nuove stagioni” - GuidaViaggi GuidaViaggi Tre film belli (ma sottovalutati) da vedere ora al cinema o in streaming Nel 2022 i lungometraggi usciti nel mondo sono stati 2601, e considerando una media di 2 ore ciascuno, per vederli tutti occorrerebbero 14 ore al giorno per tutti i 365 giorni dell’anno. Nulla di male ... Nel 2022 i lungometraggi usciti nel mondo sono stati 2601, e considerando una media di 2 ore ciascuno, per vederli tutti occorrerebbero 14 ore al giorno per tutti i 365 giorni dell’anno. Nulla di male ...