Negli ultimi 20 anni gli Stati Uniti hanno salvato 25 milioni di vite grazie ad un'iniziativa dell'ex presidente George W. Bush.

25 milioni di grazie a George W. Bush per il suo piano contro l’Hiv Il Foglio

Il programma dell'ex presidente ha contribuito non solo a salvare vite ma anche a rafforzare i sistemi sanitari e così le democrazie. E ora ha ricevuto il plauso del New York Times ...L'annuncio di una prossima rivoluzione nella medicina che permetterà di salvare milioni di vite grazie a vaccini personalizzati è arrivato dall'azienda americana Moderna, in base a quanto riferisce il ...