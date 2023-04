25 Aprile, Luciano Violante: 'Fastidiosa l'idea di schierarsi aspettando Meloni' (Di martedì 11 aprile 2023) Luciano Violante intervenendo a Omnibus sul 25 Aprile ha detto: "E' Fastidiosa l'idea di schierarsi come tribunale nazionale aspettando le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Liberiamoci dalla ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 aprile 2023)intervenendo a Omnibus sul 25ha detto: "E'l'dicome tribunale nazionalele dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Liberiamoci dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #25aprile Luciano Violante: ''Liberiamoci dalla toga di giudici severi del comportamento altrui' - DiMarzio : #UCL | Il probabile 11 scelto da Luciano #Spalletti per #MilanNapoli - odg_toscana : #60anniOdgToscana Appuntamento a Livorno il 20 aprile. Interverranno i giornalisti Valeria Cappelletti, Francesco… - Silvia_Arosio : Sul numero di aprile di #riflettorisumagazine, ho intervistato per voi Luciano Mattia Cannito, che non solo ci ha p… - QCanavese : RIVAROLO CANAVESE - L'ex presidente della Camera, Luciano Violante, alle celebrazioni del 25 Aprile -