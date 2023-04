25 aprile, il Forum delle Associazioni Antifasciste: 'Preoccupati dal governo, partecipiamo in massa' (Di martedì 11 aprile 2023) In vista del 25 aprile, e considerate le continue uscite irrispettose e istituzionalmente da ignoranti di alcuni esponenti del governo Meloni, il Forum delle Associazioni Antifasciste ha lanciato un ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) In vista del 25, e considerate le continue uscite irrispettose e istituzionalmente da ignoranti di alcuni esponenti delMeloni, ilha lanciato un ...

