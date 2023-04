171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, a Roma le celebrazioni (Di martedì 11 aprile 2023) Roma – La Polizia di Stato celebra il 171° anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest’anno avrà una celebrazione nazionale il prossimo 12 aprile nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure. Una giornata volta a sugellare l’orgoglio e il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 aprile 2023)– Ladicelebra il, un appuntamento che anche quest’anno avrà una celebrazione nazionale il prossimo 12 aprile nella suggestiva corniceTerrazza del Pincio ae nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure. Una giornata volta a sugellare l’orgoglio e il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uominidiil cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale ladiè cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il ...

171° Anniversario: L'incontro del capo della Polizia con i premiati e i familiari degli insigniti Oggi pomeriggio il capo della Polizia Lamberto Giannini ha incontrato i familiari dei poliziotti caduti nell'adempimento del dovere, che domani, nel corso della cerimonia per il 171° Anniversario della fondazione della Polizia alla Terrazza del Pincio a Roma, riceveranno, alla memoria, le Medaglie al Valore civile e al Merito civile. L'incontro si è svolto a Roma, presso la Scuola ... Nella giornata di domani 12 aprile 2023, alle ore 10.30 verrà celebrato il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per motivi logistici il sito scelto per la manifestazione non è più quello del Museo del Mito di Enna , ma quello del Teatro Garibaldi del ... Mercoledì 12 aprile 2023, la Polizia di Stato celebrerà il 171° Anniversario dalla sua fondazione nel segno del tema "Esserci sempre". La cerimonia sarà preceduta, alle ore 10.00, dalla deposizione di una corona di alloro presso il monumento posto all'interno ...