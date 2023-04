11 aprile 1949: nasce Marcello Lippi (VIDEO) (Di martedì 11 aprile 2023) Buon compleanno Marcello Lippi L’11 aprile del 1949 nasce Marcello Lippi. L’allenatore toscano ha guidato diversi club ma i successi maggiori li ha avuti con la Juventus e con la Nazionale Italiana. Coi bianconeri dalla stagione 1994-1995 all’esonero del 1999 ha vinto tutti i trofei in ambito nazionale ed internazionale. È tornato a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora nell’estate del 2001 e ha vinto altri due scudetti e due Supercoppe Italiane. Nell’estate del 2004 diventa ct degli Azzurri e il 9 luglio del 2006 alza al cielo di Berlino, la Coppa del Mondo. Tanti auguri al tecnico viareggino che spegne 74 candeline. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 11 aprile 2023) Buon compleannoL’11del. L’allenatore toscano ha guidato diversi club ma i successi maggiori li ha avuti con la Juventus e con la Nazionale Italiana. Coi bianconeri dalla stagione 1994-1995 all’esonero del 1999 ha vinto tutti i trofei in ambito nazionale ed internazionale. È tornato a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora nell’estate del 2001 e ha vinto altri due scudetti e due Supercoppe Italiane. Nell’estate del 2004 diventa ct degli Azzurri e il 9 luglio del 2006 alza al cielo di Berlino, la Coppa del Mondo. Tanti auguri al tecnico viareggino che spegne 74 candeline. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

