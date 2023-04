10 Aprile 2023 – Connor Sturgeon stava facendo una diretta streaming durante la strage di Louisville (Di martedì 11 aprile 2023) Connor Sturgeon, 23 anni, il killer ucciso dalla polizia di Louisville, Kentucky, dopo la strage in banca in cui quattro persone sono morte e nove sono rimaste ferite, stava facendo una diretta streaming su Instagram. Si tratta della 145esima dall’inizio dell’anno, quindicesima dall’inizio di Aprile. Due operatori umanitari del Catholic Relief Services (Crs) sono stati uccisi nella regione Amhara dell’Etiopia. Chuol Tongyik, un responsabile della sicurezza, e Amare Kindeya, un autista, sono stati “uccisi a colpi di arma da fuoco” mentre tornavano nella capitale Adds Abeba domenica. Joe Biden ha firmato la legge che mette fine all’emergenza Covid negli Stati Uniti. Almeno sette grossi tralicci dell’elettricità sono crollati su ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 11 aprile 2023), 23 anni, il killer ucciso dalla polizia di, Kentucky, dopo lain banca in cui quattro persone sono morte e nove sono rimaste ferite,unasu Instagram. Si tratta della 145esima dall’inizio dell’anno, quindicesima dall’inizio di. Due operatori umanitari del Catholic Relief Services (Crs) sono stati uccisi nella regione Amhara dell’Etiopia. Chuol Tongyik, un responsabile della sicurezza, e Amare Kindeya, un autista, sono stati “uccisi a colpi di arma da fuoco” mentre tornavano nella capitale Adds Abeba domenica. Joe Biden ha firmato la legge che mette fine all’emergenza Covid negli Stati Uniti. Almeno sette grossi tralicci dell’elettricità sono crollati su ...

