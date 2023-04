"Zero clienti". Francesco Totti, rovinoso flop: cosa è costretto a chiudere (Di lunedì 10 aprile 2023) Non è decisamente un periodo fortunato per Francesco Totti: alle prese con il complicato divorzio da Ilary Blasi, l'attenzione che gli ha riservato Antiriciclaggio per un giro di scommesse e misteriosi bonifici versati al casinò di Montecarlo, adesso il Capitano si deve arrendere di fronte a un altro flop. Dopo un anno è stato costretto a chiudere la sua Coach consulting per Zero clienti e Zero incassi. La società creata con il procuratore Pietro Chiodi che aveva l'ambizione di fornire assistenza agli allenatori sportivi curando anche la loro immagine sui media, ora infatti è in liquidazione, rivela Repubblica spiegando che negli ultimi 12 mesi però neppure un mister delle serie minori ha deciso di avvalersi dei servizi offerti. Nelle casse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Non è decisamente un periodo fortunato per: alle prese con il complicato divorzio da Ilary Blasi, l'attenzione che gli ha riservato Antiriciclaggio per un giro di scommesse e misteriosi bonifici versati al casinò di Montecarlo, adesso il Capitano si deve arrendere di fronte a un altro. Dopo un anno è statola sua Coach consulting perincassi. La società creata con il procuratore Pietro Chiodi che aveva l'ambizione di fornire assistenza agli allenatori sportivi curando anche la loro immagine sui media, ora infatti è in liquidazione, rivela Repubblica spiegando che negli ultimi 12 mesi però neppure un mister delle serie minori ha deciso di avvalersi dei servizi offerti. Nelle casse ...

