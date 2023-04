Zelensky visita Varsavia: la rabbia degli agricoltori polacchi per il grano ucraino porta alle dimissioni il Ministro dell’Agricoltura (Di lunedì 10 aprile 2023) La visita di Volodymyr Zelensky a Varsavia la settimana scorsa ha avuto un pesante contraccolpo sulla politica interna della Polonia. La sua presenza è stata infatti la miccia che ha fatto esplodere la rabbia degli agricoltori polacchi, indirizzata verso la concorrenza sleale che il grano ucraino sta facendo suo malgrado a quello polacco. L’Unione Europea ha messo una toppa che è stata percepita come peggiore del buco. E a rimetterci è stato il Ministro dell’Agricoltura polacco Henryk Kowalczyk, che ha dato le dimissioni il giorno successivo all’arrivo del presidente ucraino. La questione del grano ucraino sul mercato europeo Gli ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 10 aprile 2023) Ladi Volodymyrla settimana scorsa ha avuto un pesante contraccolpo sulla politica interna della Polonia. La sua presenza è stata infatti la miccia che ha fatto esplodere la, indirizzata verso la concorrenza sleale che ilsta facendo suo malgrado a quello polacco. L’Unione Europea ha messo una toppa che è stata percepita come peggiore del buco. E a rimetterci è stato ilpolacco Henryk Kowalczyk, che ha dato leil giorno successivo all’arrivo del presidente. La questione delsul mercato europeo Gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valerio_mango2 : RT @ilfoglio_it: “Putin deve riconoscere che è stato sconfitto, Zelensky che gli ucraini non hanno diritto alla loro terra”: è la proposta… - ilfoglio_it : “Putin deve riconoscere che è stato sconfitto, Zelensky che gli ucraini non hanno diritto alla loro terra”: è la pr… - Jack53152579 : Peraltro,una gentile concessione di Zelensky, ke nella visita a Varsavia di inizio aprile lo ha dichiarato a chiare… - lorenzo260768 : RT @Adnkronos: 'Posso solo augurare al presidente della Russia di passare il resto dei suoi giorni in un seminterrato con un secchio come b… - ninda1952 : RT @RaiNews: Durante la visita ha anche incontrato il presidente Zelensky -