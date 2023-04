Zanini | Lobotka giocatore completo che a me piace tantissimo e su Spalletti

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nicola, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Verona e Juventus, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, per rilasciare le seguenti dichiarazioni: Crede che la Juventus possa raggiungere il traguardo della qualificazione in Champions anche senza i quindici punti di penalizzazione? “La giustizia farà il suo corso, anche se raggiungere la qualificazione senza i quindici punti è proibitivo. Il percorso della Juve è stato eccezionale, ma è un obiettivo complicato. -sostiene- I bianconeri meriterebbero la Champions soprattutto per forza e spessore della rosa. La lotta Champions è, d’altronde, l’unica cosa appassionante di un campionato dominato dagli azzurri”. Napoli primo meritatamente? “Assolutamente, anche se tendo a considerare i demeriti delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 100x100Napoli : Zanini: “Lobotka è un giocatore prezioso per gli azzurri, ed un valore aggiunto per la squadra” -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Zanini: 'Lobotka prezioso e straordinario, futuro Spalletti? Difficile rispondere adesso' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Zanini: 'Lobotka prezioso e straordinario, futuro Spalletti? Difficile rispondere adesso' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Zanini: 'Lobotka prezioso e straordinario, futuro Spalletti? Difficile rispondere adesso' - napolimagazine : L'EX - Zanini: 'Lobotka prezioso e straordinario, futuro Spalletti? Difficile rispondere adesso' -

è un giocatore prezioso per gli azzurri, ed un valore aggiunto per la squadra. Ricaricare le batterie, però, è comprensibile in questa fase della stagione"miglior metronomo della ...è un giocatore prezioso per gli azzurri, ed un valore aggiunto per la squadra. Ricaricare le batterie, però, è comprensibile in questa fase della stagione"miglior metronomo della ...

Zanini: “Lobotka è un giocatore prezioso per gli azzurri, ed un valore ... 100x100 Napoli

A “1 Football Club”, è intervenuto Nicola Zanini, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Verona e Juventus. Crede che la Juventus possa raggiunger il traguardo della qualificazione in C ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Zanini, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Verona e Juventus: Crede che la Juventus possa ...