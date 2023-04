YouTube Music introduce i testi in tempo reale (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Dopo aver accennato e iniziato i test alla fine dell’anno scorso su set-top box e Chromecast, possiamo annunciare che YouTube Music sta iniziando a mostrare i testi in tempo reale anche su Android e iOS. Al momento, l’implementazione è molto basica e YouTube Music mostra dei testi statici quando si apre la scheda centrale nella parte sottostante il pulsante di riproduzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli. I primi screenshot mostrati da alcuni utenti Reddit mostrano che con questa visualizzazione aumenta notevolmente le dimensioni e la spaziatura del testo. Abbiamo notato che la riga di testo corrente risulta evidenziata in bianco ed è animata dallo scorrimento automatico, mentre tutto il resto appare maggiormente scuro. Questo ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Dopo aver accennato e iniziato i test alla fine dell’anno scorso su set-top box e Chromecast, possiamo annunciare chesta iniziando a mostrare iinanche su Android e iOS. Al momento, l’implementazione è molto basica emostra deistatici quando si apre la scheda centrale nella parte sottostante il pulsante di riproduzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli. I primi screenshot mostrati da alcuni utenti Reddit mostrano che con questa visualizzazione aumenta notevolmente le dimensioni e la spaziatura del testo. Abbiamo notato che la riga di testo corrente risulta evidenziata in bianco ed è animata dallo scorrimento automatico, mentre tutto il resto appare maggiormente scuro. Questo ...

