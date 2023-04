WWE | Poca chiarezza circa la presenza di Bayley questa notte a Raw

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo l’assenza dall’episodio di Raw della scorsa settimana, c’è molta attenzione attorno a: la leader delle Damage CTRL, infatti, aveva pubblicato dei tweet che lasciavano presagire addirittura una possibile rottura tra lei e la federazione. Ad aumentare i sospetti di un possibile allontanamento, ci ha pensato anche la rimozione della wrestler dalla scorsa puntata di Raw, nonostante fosse presente nello script originale della puntata che, come ben sappiamo, è stato cambiato ben cinque volte nella stessa serata. Perciò,sarà a Raw? Gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da PWInsider,sarebbe al Climate Pledge Arena di Seattle, luogo in cui si terrà la puntata di Raw di sta: nonostante questo, non è ancora chiaro se la Role Model ...

