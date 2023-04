WWE: Nessun blocco delle assunzioni, due nuove Superstar avrebbero già firmato nel 2022 (Di lunedì 10 aprile 2023) La WWE sta attraversando una grande transizione che ha monopolizzato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Endeavor diventerà la nuova società madre della WWE dopo la fusione con l’UFC. Ciononostante, la compagnia di Stamford ha ancora molti piani in corso che non stanno subendo variazioni, come parlavamo in questo articolo. Contrariamente ad alcune voci, Ringside News riporta in esclusiva che non c’è Nessun blocco delle assunzioni in atto nella WWE, ma che abbia rinunciato ad ingaggiare alcuni atleti indie di grosso valore, ed ognuno di questi ingaggi è stato rifiutato per motivi diversi. Si fa riferimento a nomi del calibro di Jay White e Nick Aldis, ed altri free agents apparentemente ignorati dai radar di Stamford, ma sembra che la WWE abbia un paio di talenti che hanno firmato con ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 aprile 2023) La WWE sta attraversando una grande transizione che ha monopolizzato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Endeavor diventerà la nuova società madre della WWE dopo la fusione con l’UFC. Ciononostante, la compagnia di Stamford ha ancora molti piani in corso che non stanno subendo variazioni, come parlavamo in questo articolo. Contrariamente ad alcune voci, Ringside News riporta in esclusiva che non c’èin atto nella WWE, ma che abbia rinunciato ad ingaggiare alcuni atleti indie di grosso valore, ed ognuno di questi ingaggi è stato rifiutato per motivi diversi. Si fa riferimento a nomi del calibro di Jay White e Nick Aldis, ed altri free agents apparentemente ignorati dai radar di Stamford, ma sembra che la WWE abbia un paio di talenti che hannocon ...

