WWE | Logan Paul ha rinnovato il suo contratto | rimarrà in WWE

L'influencer e Youtuber, uscito sconfitto dalla Night 1 dello show più importante dell'anno, si presenta al SoFi Stadium con una grande coreografia ...... avra' la grande occasione di diventare per la prima volta UndisputedUniversal Champion. Il ... Occhi puntati sullHell in a Cell fra Edge e Finn Balor e sul match fra Seth Rollins ePaul, ...... iHall of Fame Scott Steiner e Rick Steiner, e la tre volte campionessaDivas Eve Torres. ... senza dimenticare le vecchie glorie come André the Giant e i volti nuovi comePaul, l'...

WWE: Grosse novità sul futuro di Logan Paul Spazio Wrestling

The Maverick will be sticking around WWE for a while. As first reported by ESPN’s Mike Coppinger, Logan Paul has agreed to a new WWE contract that will keep him with the company for multiple years.Logan Paul has signed a new contract with World Wrestling Entertainment (WWE). On Monday, the 28-year-old celebrity was all smiles in a photo depicting himself alongside Triple holding his new WWE ...