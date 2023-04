WWE | Il backstage non ha ancora chiaro il ruolo di Vince McMahon

(Di lunedì 10 aprile 2023) La scorsa settimana, prima dell’annuncio dell’acquisizione da parte di Endeavor,ha gettato nel panicoe fan della WWE: il Genetic Jackhammer, infatti, ha diretto la puntata dello show rosso post–WrestleMania, cambiando addirittura cinque script in una sola serata. Gli avvenimenti dello scorso Raw non sono piaciuti ai fan e nemmeno agli atleti, tant’è che si è addirittura parlato di minacce di licenziamento da parte dei wrestler se le cose fossero continuate in questo modo. A quanto pare,è stato “alla larga” dall’episodio di SmackDown di questo venerdì e tutto sembrerebbe essere rientrato, ma all’interno delnon c’èchiarezza suldel neo-uomo baffuto. I rumors Secondo quanto riportato da Sean Sapp di ...

Dopo aver visto un video divenuto famosissimo nelle ultime ore, si capisce come la WWE abbia agito durante l'infortunio di Shane McMahon allo show degli show ...