WWE: Dopo il suo ritorno Matt Riddle è pronto al rilancio, l’obiettivo è quello di renderlo una certezza (Di lunedì 10 aprile 2023) Questa notte andrà di scena la puntata settimanale di Monday Night Raw e fra le varie cose annunciate per lo show, c’è il ritorno in azione di Matt Riddle, fresco di ritorno, che affronterà in un match The Miz. Sappiamo che questo per l’Original Bro non è l’obiettivo principale dato che il suo primo pensiero è quello di vendicarsi di Solo Sikoa. Un Matt Riddle impegnato Sembra che la compagnia voglia puntare su Riddle, questo era evidente anche prima del suo periodo di stop, ma il piano non è cambiato. Infatti la compagnia vuole rendere Riddle una certezza, ovvero un atleta sul quale si può sempre contare in caso di bisogno che possa garantire presenza e storyline intriganti. Secondo ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 aprile 2023) Questa notte andrà di scena la puntata settimanale di Monday Night Raw e fra le varie cose annunciate per lo show, c’è ilin azione di, fresco di, che affronterà in un match The Miz. Sappiamo che questo per l’Original Bro non èprincipale dato che il suo primo pensiero èdi vendicarsi di Solo Sikoa. Unimpegnato Sembra che la compagnia voglia puntare su, questo era evidente anche prima del suo periodo di stop, ma il piano non è cambiato. Infatti la compagnia vuole rendereuna, ovvero un atleta sul quale si può sempre contare in caso di bisogno che possa garantire presenza e storyline intriganti. Secondo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Dopo il suo ritorno Matt Riddle è pronto al rilancio, l'obiettivo è quello di renderlo una certezza… - SpazioWrestling : Becky Lynch al settimo cielo per la vittoria di Sami Zayn e Kevin Owens a WrestleMania 39 #WWE #BeckyLynch… - SpazioWrestling : WWE: Bayley rompe il silenzio dopo i recenti rumor sul suo addio #Bayley #WWE - gioda89 : RT @donnetralecorde: I fans sono preoccupati per il futuro di Bayley in WWE dopo la sua assenza nella puntata di Raw post WrestleMania, ma… - SpazioWrestling : Arrivano brutte notizie per Vince McMahon dopo la cessione alla Endeavor #WWE #VinceMcMahon #Endeavor -