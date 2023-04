Wurf, ma non ti stanchi mai? Dopo la Roubaix... corre una mezza maratona! (Di lunedì 10 aprile 2023) Una Roubaix - durissima come sempre, e anche la più veloce della storia chiusa dal trionfatore Van der Poel a quasi 47 di media - evidentemente non bastava a Cameron Wurf, l'australiano di Ineos - ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) Una- durissima come sempre, e anche la più veloce della storia chiusa dal trionfatore Van der Poel a quasi 47 di media - evidentemente non bastava a Cameron, l'australiano di Ineos - ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JorgeRAP1973 : RT @Gazzetta_it: Wurf, ma non ti stanchi mai? Dopo la Roubaix... corre una mezza maratona! - amicofracito : RT @SpazioCiclismo: L'australiano, 128esimo al traguardo della #ParisRoubaix, evidentemente non era abbastanza stanco alla fine della gara.… - Gazzetta_it : Wurf, ma non ti stanchi mai? Dopo la Roubaix... corre una mezza maratona! - SpazioCiclismo : L'australiano, 128esimo al traguardo della #ParisRoubaix, evidentemente non era abbastanza stanco alla fine della g… -

Wurf, ma non ti stanchi mai Dopo la Roubaix... corre una mezza maratona! Una Roubaix - durissima come sempre, e anche la più veloce della storia chiusa dal trionfatore Van der Poel a quasi 47 di media - evidentemente non bastava a Cameron Wurf, l'australiano di Ineos - Grenadiers compagno di squadra di Filippo Ganna. Wurf ha chiuso al 128° posto la regina delle classiche a 22 minuti e 44 secondi dall'olandese (... Wurf, ma non ti stanchi mai Dopo la Roubaix... corre una mezza maratona! Una Roubaix - durissima come sempre, e anche la più veloce della storia chiusa dal trionfatore Van der Poel a quasi 47 di media - evidentemente non bastava a Cameron Wurf, l'australiano di Ineos - Grenadiers compagno di squadra di Filippo Ganna. Wurf ha chiuso al 128° posto la regina delle classiche a 22 minuti e 44 secondi dall'olandese (... Una Roubaix - durissima come sempre, e anche la più veloce della storia chiusa dal trionfatore Van der Poel a quasi 47 di media - evidentementebastava a Cameron, l'australiano di Ineos - Grenadiers compagno di squadra di Filippo Ganna.ha chiuso al 128° posto la regina delle classiche a 22 minuti e 44 secondi dall'olandese (...Una Roubaix - durissima come sempre, e anche la più veloce della storia chiusa dal trionfatore Van der Poel a quasi 47 di media - evidentementebastava a Cameron, l'australiano di Ineos - Grenadiers compagno di squadra di Filippo Ganna.ha chiuso al 128° posto la regina delle classiche a 22 minuti e 44 secondi dall'olandese (... Wurf, ma non ti stanchi mai Dopo la Roubaix... corre una mezza maratona! La Gazzetta dello Sport Wurf, ma non ti stanchi mai Dopo la Roubaix... corre una mezza maratona! L’australiano, compagno di squadra di Ganna alla Ineos-Grenadiers, ha concluso 128° l’Inferno del Nord, poi la corsa a piedi: un passato da canottiere, fa anche triathlon ... INCREDIBILE WURF! DOPO LA ROUBAIX SI E' FATTO MEZZA MARATONA DI CORSA A PIEDI... La Parigi-Roubaix oltre che affascinante è anche una delle corse più dure e massacranti del calendario internazionale: per la classica delle pietre viene chiesto tutto, fino all’ultima goccia di energ ... L’australiano, compagno di squadra di Ganna alla Ineos-Grenadiers, ha concluso 128° l’Inferno del Nord, poi la corsa a piedi: un passato da canottiere, fa anche triathlon ...La Parigi-Roubaix oltre che affascinante è anche una delle corse più dure e massacranti del calendario internazionale: per la classica delle pietre viene chiesto tutto, fino all’ultima goccia di energ ...