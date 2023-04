Wizz Air ha la peggiore performance nella gestione dei ritardi dei voli (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel 2022 le partenze del vettore ungherese dal Regno Unito hanno registrato un ritardo medio di 46 minuti e sei secondi.Il dato si basa sull’analisi dei dati dell’Autorità dell’aviazione civile (CAA) effettuata dall’agenzia di stampa PA. Si tratta di un ritardo più che triplo rispetto all’anno precedente, quando il vettore si era classificato all’ultimo posto Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel 2022 le partenze del vettore ungherese dal Regno Unito hanno registrato un ritardo medio di 46 minuti e sei secondi.Il dato si basa sull’analisi dei dati dell’Autorità dell’aviazione civile (CAA) effettuata dall’agenzia di stampa PA. Si tratta di un ritardo più che triplo rispetto all’anno precedente, quando il vettore si era classificato all’ultimo posto

