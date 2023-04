Will Ospreay: “Mi piacerebbe esserci a Wembley per All In, la mia famiglia ne sarebbe orgogliosa” (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel corso del 2022 Will Ospreay ha lottato alcune volte sui ring AEW. Qualche giorno fa l’annuncio da parte di Tony Khan che a fine agosto si terrà il ppv All In nella prestigiosa cornice del Wembley Stadium di Londra. Si tratterà del primo evento AEW in un grande stadio, una occasione che fa gola a molti. Potersi esibire in una location del genere non è da tutti i giorni. Dall’altro lato la AEW deve cercare di portare a Londra nomi di primo livello. “Vorrei esserci” Durante una intervista con Dark Puroresu Flowsion, il wrestler inglese Will Ospreay ha parlato di AEW All In che si terrà al Wembley Stadium a fine agosto. Lui vorrebbe esserci. Ecco le sue parole: “Mi piacerebbe esserci. Spero ce ne sia ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel corso del 2022ha lottato alcune volte sui ring AEW. Qualche giorno fa l’annuncio da parte di Tony Khan che a fine agosto si terrà il ppv All In nella prestigiosa cornice delStadium di Londra. Si tratterà del primo evento AEW in un grande stadio, una occasione che fa gola a molti. Potersi esibire in una location del genere non è da tutti i giorni. Dall’altro lato la AEW deve cercare di portare a Londra nomi di primo livello. “Vorrei” Durante una intervista con Dark Puroresu Flowsion, il wrestler ingleseha parlato di AEW All In che si terrà alStadium a fine agosto. Lui vorrebbe. Ecco le sue parole: “Mi. Spero ce ne sia ...

