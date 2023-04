WhatsApp: bloccare i rompiscatole senza che se ne accorgano? Ecco il trucco (Di lunedì 10 aprile 2023) Continui a ricevere troppi messaggi da qualcuno e vorresti bloccarlo su WhatsApp senza che questa persona se ne accorga? Scopriamo insieme come fare per bloccare una persona su WhatsApp senza che lo sappia. Perchè bloccare una persona su WhatsApp Viviamo in un’era in cui siamo tutti interconnessi, legati gli uni agli altri da fili invisibili. Possiamo sempre sapere tutto di tutti semplicemente aprendo i social o leggendo i loro stati sulle app di messaggistica istantanea. Spesso però questa condizione di “saper troppo” potrebbe essere fastidiosa. Vorremmo non vedere cosa fa una determinata persona ma non sappiamo come fare. Vorremmo bloccarla o rimuoverla dalla nostra lista di amicizie ma magari abbiamo paura di una ripercussione sul rapporto. Hai presente qui gruppi su WhatsApp ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 10 aprile 2023) Continui a ricevere troppi messaggi da qualcuno e vorresti bloccarlo susenza che questa persona se ne accorga? Scopriamo insieme come fare peruna persona susenza che lo sappia. Perchèuna persona suViviamo in un’era in cui siamo tutti interconnessi, legati gli uni agli altri da fili invisibili. Possiamo sempre sapere tutto di tutti semplicemente aprendo i social o leggendo i loro stati sulle app di messaggistica istantanea. Spesso però questa condizione di “saper troppo” potrebbe essere fastidiosa. Vorremmo non vedere cosa fa una determinata persona ma non sappiamo come fare. Vorremmo bloccarla o rimuoverla dalla nostra lista di amicizie ma magari abbiamo paura di una ripercussione sul rapporto. Hai presente qui gruppi su...

